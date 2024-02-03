Названы предварительные цены на смартфон OPPO Reno12 Pro

Согласно опубликованным данным портала MSPoweruser, будущие смартфоны OPPO Reno12 и Reno12 Pro обладают впечатляющими техническими характеристиками.

Оба устройства будут оснащены 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и изогнутой стеклянной задней крышкой.

Базовая модель Reno12 будет работать на процессоре MediaTek MTK 24M, в то время как Pro-версия получит флагманский MediaTek Dimensity 9200.

Оба смартфона будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 256 ГБ для Reno12 и 256/512 ГБ для Reno12 Pro. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт обеспечит длительную автономность.

Кроме этого, оба аппарата будут оснащены одинаковым набором камер: основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 Мп с 2-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольная камера на 8 Мп.

Фронтальная камера также будет на 50 Мп, но только для Pro-версии указано наличие автофокуса.

Предполагается, что новые модели Reno12 и Reno12 Pro будут выпущены в июне этого года. Ожидается, что базовая модель Reno12 будет стоить около 499 долларов, а Pro-версия будет оценена примерно в 799 долларов.