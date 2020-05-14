Названы основные характеристики нового флагмана от Xiaomi

Известный инсайдер Xiaomishka опубликовал интересную информацию, рассказав, каким будет новый флагманский смартфон от китайской компании Xiaomi.

По информации источника, новая модель может получить название Xiaomi Mi Mix 2020, а пока она проходит под кодовым названием Verthandi.

Версий от том, какой смартфон скрывается под этим названием много.

По одной версии это может быть улучшенный Xiaomi Mi 10 Pro, по другой – это будет модель Xiaomi Mi Mix с предположительным названием Xiaomi Mi Mix 2020.

Этому аппарату приписывают процессор Snapdragon 865 и основную камеру с главным датчиком на 144 Мп.

Экран этого смартфона будет загнут по краям, а частота его обновления составит 120 Гц. Презентация флагмана должна состояться во второй половине этого года.