Названы лучшие смартфоны в истории по версии DxOMark

Специалисты DxOMark опубликовали новый рейтинг лучших смартфонов, в котором рассказали о лучших смартфонах, среди протестированных в DxOMark.

Напомним, что последние сейчас тестируют смартфоны не только на качество съемки фото или видео, но и оценивают качество звука, причем не только воспроизведения, но и записи.

В рейтинге лучших смартфонов в истории по версии DxOMark есть несколько категорий, в которых по одному победителю.

Сразу в четырех категориях победителем стал Huawei P40 Pro. У него лучшее качество фото, видео, ночная съемка и зум.

Лучшая широкоугольная камера оказалась у Samsung Galaxy S20 Ultra, а боке – у Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

Среди смартфонов с лучшей селфи-камерой победителем вновь стал Huawei P40 Pro, а если говорить о записи звука, то тут лучше всех справляется Honor V30 Pro, тогда как воспроизведение лучше у Xiaomi Mi 10 Pro.