Названы лучшие и худшие процессоры в 2023 году — Intel всем разочаровала

В 2023 году эксперты с портала Gamers Nexus провели исследование, чтобы определить лучшие процессоры в различных категориях за последние 12 месяцев. Вот результаты их работы:

AMD Ryzen R7 7800X3D был признан лучшим процессором 2023 года благодаря своей выдающейся игровой производительности и отличной работе в повседневных задачах. Этот чип стоит около $370-400 (~34 тыс. рублей), что делает его более доступным по сравнению с флагманскими моделями.

В категории наилучшего варианта для апгрейда по соотношению цены и прироста производительности победу одержал AMD Ryzen R7 5800X3D. Когда дело касается лучшей производительности в играх, Gamers Nexus также признал AMD Ryzen R7 7800X3D лучшим в ряде тестов.

В этом году техноблогеры ввели новую категорию — разочарование года. В нее вошла вся линейка процессоров Intel 14-го поколения.

Вот подробнее лучшие процессоры 2023 года по версии Gamers Nexus:

Процессор года: AMD Ryzen R7 7800X3D

Лучший процессор для игр: AMD R7 7800X3D

Лучший бюджетный процессор: AMD R7 5700X или AMD R5 7600

Самый выгодный апгрейд: AMD R7 5800X3D

Самый энергоэффективный процессор: AMD Threadripper 7980X

Разочарование года: вся линейка процессоров Intel 14-го поколения

Выбор лучших процессоров основан на различных факторах, включая производительность в разных задачах, соотношение цены и производительности, а также энергоэффективность. Эти рекомендации помогут пользователям принять информированное решение при выборе процессора, соответствующего их потребностям и бюджету.