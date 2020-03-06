Бренд Redmi уже скоро проведет презентацию нового смартфона Redmi Note 9, но как оказалось это будет целая линейка устройств, включая модели Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max.

Впрочем, возможно будут выпущены только последние, тогда как обычного Note 9 не будет. Все подробности станут известны 12 марта, когда состоится презентация смартфонов.

Пока же инсайдерами были названы характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro. Этой модели приписывают процессор Snapdragon 720G, который дополнят 6 ГБ оперативной памяти минимум.

На задней панели расположится камера с четырьмя модулями, главным из которых окажется Sony IMX686 на 64 Мп.

Емкость аккумулятора модели не раскрывается, но есть информация о поддержке зарядки на 22,5 или 27 Вт.

Что касается операционной системы, то это будет Android 10 с фирменной MIUI 11. Больше информации будет известно 12 марта.