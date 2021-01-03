Названы характеристики нового смартфона со стилусом от Motorola

У компании уже есть смартфоны со стилусом LG Stylus 7, но скоро на рынке появится еще одна модель, которая будет конкурировать на рынке с LG Stylus 7.

О новинке уже рассказал известный инсайдер, который вдобавок опубликовал и качественные рендеры новинки.

Если верить источнику, то новый смартфон со стилусом от Motorola получит большой экран и название Moto G Stylus 2021.

Экран в нем будет иметь диагональ 6,8 дюйма, а размеры самого аппарата составят 169,6 х 73,7 х 8,8 мм.

На лицевой панели устройства в отверстии в углу расположится фронтальная камера, а на задней панели основную камеру расположат в прямоугольном блоке.

Модули в последней будут на 48, 8, 5 и 2 Мп, тогда как для селфи будет доступна 16-мегапиксельная камера.

Сканер отпечатков пальцев расположат в логотипе, тогда как некоторые источники утверждают, что она будет находиться на боковой панели. Что касается других характеристик, то о них информации пока нет.