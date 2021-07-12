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Названы характеристики нового смартфона Motorola One 5G UW Ace

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В сети опубликовали информацию о характеристиках смартфона с названием Motorola One 5G UW Ace.

Кроме этого, инсайдеры распространили и изображения модели. Согласно обнародованным данным, новинка будет оснащена 6,7-дюймовым экраном IPS.

Его разрешение составит Full HD+. Фронтальная камера получит модуль на 16 Мп, а в основной камере будут датчики на 48, 8 и 2 Мп.

Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 750G, который дополнят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. За его автономность ответит батарея на 5 000 мАч с поддержкой 20-ватной зарядки.

Что касается операционной системы, то из коробки Motorola One 5G UW Ace получит Android 11.  Размеры устройства следующие: 166,1 х 76,1 х 9,9 мм, вес –212 г.

Motorola Motorola One 5G UW Ace
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