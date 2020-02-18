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Названы даты дебюта новинок от Xiaomi и смартфонов ее брендов

19.02.2020 00:36

Представленный график выхода смартфонов основан на датах презентации прошлых лет.
Сетевой информатор Судханшу Амбхоре самостоятельно составил график выхода новых смартфонов от компании Xiaomi. Автор учел модели брендов Xiaomi, Redmi и Black Shark.

Стоит отметить, что это не официальные даты, а всего лишь предположения инсайдера.

По мнению Амбхоре, в марте китайский производитель должен представить новый игровой смартфон Black Shark 3, а также в следующем месяце стоит ожидать презентацию и выход на рынок флагманского Redmi K30 Pro.

В середине весны должна выйти ограниченная версия Xiaomi Mi Mix Alpha с уникальным экраном.

Напомним, это очень дорогой смартфон, который сама компания называет экспериментальным, поэтому он будет выпущен ограниченным тиражом.

В начале лета возможно появится Xiaomi Mi CC 10, а этот аппарат будет нацелен на молодую аудиторию, которой важны фотовозможности смартфона, а не его производительность.

В августе инсайдер ожидает появление Xiaomi Mi Mix 4.

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