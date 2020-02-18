Названы даты дебюта новинок от Xiaomi и смартфонов ее брендов

Представленный график выхода смартфонов основан на датах презентации прошлых лет.

Сетевой информатор Судханшу Амбхоре самостоятельно составил график выхода новых смартфонов от компании Xiaomi. Автор учел модели брендов Xiaomi, Redmi и Black Shark.

Стоит отметить, что это не официальные даты, а всего лишь предположения инсайдера.

По мнению Амбхоре, в марте китайский производитель должен представить новый игровой смартфон Black Shark 3, а также в следующем месяце стоит ожидать презентацию и выход на рынок флагманского Redmi K30 Pro.

В середине весны должна выйти ограниченная версия Xiaomi Mi Mix Alpha с уникальным экраном.

Напомним, это очень дорогой смартфон, который сама компания называет экспериментальным, поэтому он будет выпущен ограниченным тиражом.

В начале лета возможно появится Xiaomi Mi CC 10, а этот аппарат будет нацелен на молодую аудиторию, которой важны фотовозможности смартфона, а не его производительность.

В августе инсайдер ожидает появление Xiaomi Mi Mix 4.