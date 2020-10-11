Названы 5 самых популярных производителей телевизоров в мире

Аналитики компании Trend Force опубликовали отчетные данные по продажам новых телевизоров на мировом рынке за третий квартал 2020 года.

По результатам продаж и были названы самые популярные производители телевизоров в мире.

В отчетный период на мировом рынке было реализовано в общей сложности 62 млн телевизоров, что оказалось на 12,9% больше, чем годом ранее.

Больше всех своих телевизоров продала компания Samsung, у которой результат составил 14,2 млн ед. На второй строчке находится LG с показателем 7,9 млн штук.

Третий результат показала компания TCL. Ее объёмы продаж в третьем квартале года составили 7,3 млн экземпляров.

В первую пятёрку еще вошли Hisense и Xiaomi – 5,5 и 3,3 млн проданных телевизоров.