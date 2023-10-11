Названы 5 лучших смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей

Новое видео на YouTube-канале Arstayl раскрыло ТОП-5 смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей. Автором были названы наиболее подходящие по соотношению цена-качество модели для российских потребителей.

Хотя многие мечтают о качественном смартфоне, 120 тысяч рублей за iPhone 15 — сумма явно не для всех, тем более он официально недоступен в России. В то же время, смартфон с хорошими характеристиками и относительно низкой ценой можно считать настоящей находкой.

В рейтинг вошли Xiaomi Poco X5 Pro 5G, Samsung Galaxy A53 5G и А54 5G, Huawei Nova 10 и Nova 11, а также рекомендованы к рассмотрению другие смартфоны Xiaomi и Realme, а именно Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G,

Realme 10, Realme 11, 11 Pro, Pro+.

По словам автора, они обладают отличными экранами, мощностью, автономностью и вполне качественными камерами.