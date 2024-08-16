Названы 5 беспроводных пылесосов, которые стали лидерами по продажам в 2024 году

Ручные пылесосы пользуются хорошим спросом на рынке, и есть модели, которые продаются чаще других.

О таких устройствах рассказали аналитики «AliExpress СНГ». Они изучили данные по заказам и создали рейтинг из пяти беспроводных пылесосов, которые продавались лучше других. Оказалось, что чаще всего покупатели выбирали модели брендов Roborock и Dreame, а самой продаваемой стала Roborock Dyad Pro Combo.

Этот пылесос оснащен функциями сухой и влажной уборки и разнообразными насадками, а его стоимость варьируется от 38 до 50 тысяч рублей.

Вторая строчка оказалась за Dreame V12 Pro, у которого есть 8 насадок и система шумоподавления. Его стоимость начинается от 20 тыс., тогда как максимально оснащенная версия оценена в 47 тыс. рублей.

На третьем месте находится Dreame H12 Pro — устройство с безрамочной конструкцией щётки, автоматической очисткой и сушкой горячим паром. Цена: от 21 до 49 тысяч рублей.

Четвертым стад Roborock Dyad Pro Combo 5-in-1. Этот пылесос отличается 60-минутной автономностью и наличием HEPA-фильтра. Цена: от 50 до 68 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner — вертикальный пылесос с высокой мощностью всасывания и интеллектуальной уборкой. Цена: от 33 до 77 тысяч рублей.