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Названы 10 самых мощных смартфонов в мире по версии AnTuTu

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Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг производительности смартфонов, доступных на глобальном рынке, за октябрь. В этом рейтинге самым мощным смартфоном стал OnePlus Ace 2 Pro, который набрал 1,64 млн баллов. На втором и третьем месте расположились геймерские смартфоны Red Magic 8 Pro+ (1,63 млн) и Asus ROG Phone 7 (1,6 млн).

Xiaomi 13 (1,55 млн) и Xiaomi 3 Pro (1,54 млн) заняли четвертое и пятое места соответственно. Интересно, что Pro-версия уступает базовой на 11 тыс. баллов.

Samsung Galaxy S23+ (1,53 млн) и Galaxy S23 Ultra (1,53 млн) заняли шестое и седьмое места. Разница между ними составила почти 9 тыс. баллов в пользу S23+.

На восьмом, девятом и десятом месте расположились Xiaomi 13T Pro (1,49 млн), Samsung Galaxy S23 (1,48 млн) и Redmi K60 Ultra (1,47 млн).

Основная часть октябрьского топа состоит из устройств с чипом Snapdragon 8 Gen 2, за исключением Xiaomi 13T Pro и Redmi K60 Ultra, которые получили MediaTek Dimensity 9200+.

Глобальный топ отличается от китайского рейтинга, который был опубликован ранее. В китайском рейтинге первые два места заняли Xiaomi 14 и 14 Pro на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 со средней оценкой 1,9 млн баллов.

Названы 10 самых мощных смартфонов в мире по версии AnTuTu

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