Названы 10 самых быстрых флагманских Android-смартфонов

Все флагманы вышедшие в 2020 году технически очень похожи, так как в них устанавливают самый мощный процессор от Qualcomm, оперативную память нового поколения и самую быструю флеш-память.

Но несмотря на практически одинаковое «железо» у флагманов разная скорость работы.

Специалисты назвали самые быстрые Android-смартфоны, а для этого были отобраны только флагманские модели.

Для тестирования были выбраны Samsung Galaxy S20 Ultra, Oppo Find X2 Pro, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi10 Pro, Black Shark 3 Pro, Oppo ACE 2, Red Magic 5G, Redmi K30 Pro, Realme X50 Pro и IQOO Neo 3.

На этих смартфонах по три раза запускали бенчмарк AnTuTu и в процессе теста замеряли мощность аккумулятора, а также нагрев смартфона.

Тестирование показало, что самым быстрым смартфоном из «десятки» стал IQOO Neo 3. На втором месте Redmi K30 Pro, а третье и четвертое место досталось Red Magic 5G и Xiaomi Mi 10 Pro соответственно.

Замыкает первую «пятерку» Realme X50 Pro. Далее по списку расположились: Black Shark 3 Pro, OnePlus 8 Pro, Oppo ACE 2, Oppo Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra.