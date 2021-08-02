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Название Motorola Edge S Pro подтверждено перед запуском 5 августа

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Motorola проведет презентацию в Китае 5 августа. На прошлой неделе компания анонсировала на мировых рынках смартфоны Edge 20, Edge 20 Pro и Edge 20 Lite. Ожидается, что модели vanilla и Pro станут официальными в конце этой недели в Китае. Недавние тизеры китайского подразделения Motorola предполагают, что Edge 20 Pro может дебютировать на китайском рынке под названием «Motorola Edge S Pro».

Название Motorola Edge S Pro подтверждено перед запуском 5 августа

Ожидается, что Edge S Pro будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FHD +. Под капотом устройства присутствует  Snapdragon 870. Скорее всего, он поступит в Китай с оперативной памятью LPDDR4x объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 256 ГБ.

Название Motorola Edge S Pro подтверждено перед запуском 5 августа

Для селфи он может иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Его основная камера может включать 108-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный телеобъектив с перископом и 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Ожидается, что телефон будет поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт. В настоящее время нет информации о ценах на Edge S Pro.

Источник — Astera.

Motorola Edge S Pro
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