Ожидается, что после успеха iQOO 7 китайский телефонный гигант выпустит своего преемника iQOO 8 во втором полугодии этого года. Предыдущие слухи показали, что телефон может прибыть 4 августа в Китай. Теперь новая утечка подтверждает прозвище телефона.

Судя по предыдущему видео, президент играет в бильярд шаром с цифрой «8», намекая на флагманский смартфон iQOO 8. Кроме того, жучок Weibo имени WHYLAB имеет общий образ, который подтверждает iQOO 8 кличка и подтверждает запуск 4 августа. Информатор сообщает, что телефон будет запущен в 14:30 по китайскому времени. Изображение также показывает, что устройство будет иметь поддержку зарядки от вспышки.

Он может поставляться с быстрой скоростью зарядки 100 Вт + и, как говорят, может похвастаться телеобъективом с перископом.

Кроме того, популярный китайский типстер Digital Chat Station поделился страницей настроек устройства. Скриншот страницы подтвердил ключевые детали телефона. Говорят, что iQOO 8 будет поставляться с номером модели V2141A с дисплеем с разрешением 2K (3200 x 1440 пикселей).

На странице также показано, что устройство работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 Plus с тактовой частотой 3,0 ГГц. Он имеет 12 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ дополнительной возможности расширения памяти (что похоже на вариант виртуальной памяти). Он будет иметь 256 ГБ встроенной памяти и работать под управлением OriginOS (Android 11) из коробки.

Источник — Astera.