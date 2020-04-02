Названа возможная дата анонса Xiaomi Mi Band 5

Названа возможная дата анонса Xiaomi Mi Band 502.04.2020 13:41
Китайская компания Xiaomi готовит большую премьеру новых устройств. Как ранее уже сообщалось, 3 апреля бренд проведет презентацию сразу 22 новых устройств, причем главным анонсом называют новое поколение умного браслета Xiaomi Mi Band 5.
В самой компании о новинках запланированных к дебюту не рассказывается, но источники утверждают, что Xiaomi Mi Band 5 будет среди них.
Браслету приписывают увеличенный до 1,2 дюйма экран, а в целом внешне он должен стать похожим больше на часы, чем на браслет.
Также устройство может получить поддержку NFC на рынках за пределами Китая.
Еще известно, что в компании планируют оставить стоимость браслета на уровне прошлой модели, а именно – 179 юаней.
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