Компания Motorola скоро пополнит свою линейку смартфонов новым устройством, в котором предложат емкую батарею и невысокий ценник.

Недавно источником была названа стоимость недорогого смартфона Motorola с АКБ на 5 000 мАч, а также раскрыты некоторые основные характеристики. Согласно опубликованным данным, новинка будет представлена на рынке под брендом Moto. Ее предварительное название будет Moto G50, а пока модель имеет кодовое имя Ibiza.

В устройстве будет процессор Snapdragon 480 с поддержкой сетей пятого поколения, экран с частотой обновления 90 Гц, а также основная камера с главным датчиком на 48 Мп. Батарея аппарата получит поддержку 20-ватной зарядки.

С такими предварительными характеристиками, как сообщается источник, модель оценят в 230 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.