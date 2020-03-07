Названа стоимость компонентов Samsung Galaxy S20 Ultra

Стоимость компонентов нового дорого смартфона корейской компании была посчитана специалистами лаборатории TechInsights.

Они заказали из Южной Кореи смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, который напомним, является самым дорогим в линейке и оценен в 1 399 долларов.

В этой модели установлено 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Этот смартфон разобрали и провели оценку его комплектующих.

В результате оказалось, что примерная стоимость компонентов Samsung Galaxy S20 Ultra составляет 528,5 долларов.

Но стоит отметить, что это цена только компонентов без учета других расходов, включая налоги, доставку, рекламу и другое.