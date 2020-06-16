Названа стоимость изогнутых QLED мониторов Samsung Odyssey G9 и G7

Samsung в начале года на международной выставке CES 2020 представила большие игровые мониторы Odyssey G9 и Odyssey G7.

Odyssey G9 оснащен 49-дюймовым QLED экраном, а Odyssey G7 был представлен в версиях с 32 и 27-дюймовыми дисплеями.



Сейчас корейский производитель начал прием предварительных заказов на Odyssey G9 и Odyssey G7. Пока их можно заказать только на официальном сайте производителя и у нескольких крупных ритейлеров.

Все перечисленные модели получили изогнутые экраны с радиусом кривизны 1000 мм, и как заявляют в Samsung, это первые мониторы с таким большим изгибом.



Частота обновления экранов новинок составляет 240 Гц, время отклика матрицы 1 мс, а еще есть поддержка FreeSync Premium Pro и G-SYNC.

Samsung Odyssey G9 получил соотношение сторон 32:9. Разрешение панели составляет 5120 на 1440 пикселей, а максимальная яркость — 1000 кд/м2. Стоимость монитора — 1700 долларов.



Samsung Odyssey G7 получили панели с соотношением сторон 16:9. Разрешение матрицы 2560 на 1440 пикселей, а максимальная яркость 60 кд/м2.

Версия Odyssey G7 с 32-дюмовым экраном стоит 800 долларов, а 27-дюймовый вариант оценили в 700 долларов.