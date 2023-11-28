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Эксперт сообщил, как нужно заряжать телефон, чтобы сохранить аккумулятор

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Александр Руснак, ведущий менеджер продукта RuStore, рекомендует заряжать телефон не до полного уровня аккумулятора, а до 80-90 процентов. Он отмечает, что это поможет избежать распространенной ошибки в зарядке устройств. Современные устройства уже предоставляют настройки для остановки зарядки на указанном уровне емкости.

Руснак также предупреждает о вреде разряжения батареи до нуля и рекомендует не доводить уровень заряда до 10-20 процентов перед подключением к зарядному устройству.

Кроме того, он отмечает, что использование неоригинальных зарядных устройств может сократить срок службы аккумулятора смартфона. Он объясняет, что такие устройства не проходят необходимую сертификацию и тестирование, что может повлечь за собой негативные последствия для аккумулятора.

В целом, эти советы направлены на сохранение долговечности батареи и оптимальное использование зарядного устройства для максимальной производительности и долговечности вашего смартфона.

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