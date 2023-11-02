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Названа самая популярная версия Android в мире — это Android 13

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Последние данные от Google предоставили интересные сведения о распространении операционных систем на устройствах Android. Удивительно, что всего через год после релиза Android 13 обошла по числу установок все остальные версии ОС.

На данный момент Android 13 занимает первое место в рейтинге и работает на 22,4% активных Android-устройств. Это значительный прогресс по сравнению с маем 2023 года, когда она занимала всего лишь 15% и занимала четвертое место в рейтинге.

Предыдущий лидер, Android 11, сейчас находится на втором месте. Доля его установок сократилась с 23,1% до 21,6%. За ним следуют Android 10 и Android 12, установленные на 16,1% и 15,8% активных Android-устройств соответственно.

Android 9 по-прежнему имеет значительную долю рынка, составляющую 10,5%. Android 8 установлен на 7,3% устройств, а предыдущие версии, такие как Nougat, Marshmallow и Lollipop, составляют около 2% от общего числа установок.

Эти данные свидетельствуют о том, что пользователи Android-устройств быстро принимают и обновляются до новых версий операционной системы, что является положительным сигналом для производителей и разработчиков. Android 13 демонстрирует свою привлекательность и функциональность, способствуя его широкому распространению на рынке мобильных устройств.

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