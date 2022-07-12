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Названа предполагаемая дата дебюта смартфонов линейки iPhone 14

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Традиционно презентация Apple пройдет в сентябре. В этом осеннем месяце будут представлены смартфоны и другие продукты компании.
По традиции новые iPhone анонсируют в сентябре. В этом году презентация пройдет 13 сентября. Сообщается, что изначально рассматривали 6 сентября, но в этот день в США День труда, поэтому презентацию перенесли.

Дату назвал китайский источник, и насколько его данные верны неизвестно.

Накануне появилась информация, что серия iPhone 14 станет самой дорогой в истории смартфонов Apple.

Цена будет на 100 долларов выше чем текущая серия. Так, базовый iPhone 14 будет стоить 900 долларов, а самым дорогим станет iPhone 14 Pro Max с 2 ТБ памяти, который предложат за 2000 долларов.

Apple iPhone 14
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