Названа оптимальная частота перезагрузки смартфона

Каждому современному устройству требуется временная перезагрузка, для того, чтобы оно работало без торможений и сбоев.

Ранее первые компьютеры имели простые системы и конструкцию, но с годами техника стала намного сложнее и конечно же она может давать сбои.

Возобновить нормальную работу устройств можно обычной перезагрузкой. Эксперт в общении с журналистами «Прайм» рассказал, насколько часто нужно перезагружать смартфон, который уже является неотъемлемой частью жизни большинства людей.

По словам специалиста, перезагружать смартфон без надобности не стоит, а вот если начинают наблюдаться непривычные сбои в видео отсутствия подключения к беспроводной сети, или подтормаживания, то это уже может указывать на наличие ошибок в системе, которые можно устранить перезагрузкой.

То есть такой способ нужно использовать только тогда, когда устройство показывает нестабильную работу с ошибками.

В других же случаях перезагрузка не требуется. При этом эксперт советует хотя бы раз в неделю выключать смартфон на пару минут, что по его мнению позволит предотвратить возникновение ошибок и даже продлить срок службы батареи.