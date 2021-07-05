Названа дата запуска OnePlus Nord 2

OnePlus Nord был, пожалуй, самым раздутым смартфоном 2021 перед выпуском его преемника, как окрестил OnePlus Nord 2, компания удалила все сообщения от официальной версии Instagram OnePlus Nord как часть маркетинга. Кроме того, популярный технический специалист сообщил о сроках запуска устройства.

OnePlus Nord 2 будет запущен в последние 10 дней июля. Телефон может стать официальным 24 июля. Если это правда, мы ожидаем, что бренд официально объявит дату запуска в ближайшие дни, поскольку он готовится к продвижению.

Согласно предыдущим отчетам, предстоящий OnePlus Nord 2 будет выглядеть идентично серии OnePlus 9. Сообщается, что он поставляется с 6,43-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с частотой обновления 90 Гц, дырочкой и считывателем отпечатков пальцев на экране.

Говорят, что телефон работает на SoC MediaTek Dimensity 1200 в сочетании с оперативной памятью до 12 ГБ и внутренней памятью 256 ГБ. Что касается оптики, он, как говорят, оснащен тройной камерой на 50 МП (широкий) + 8 МП (сверхширокий) + 2 МП (неизвестно) на задней панели и 32-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели.

И последнее, но не менее важное : ожидается, что OnePlus Nord 2 будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой протокола быстрой зарядки Warp Charge 30T Plus.

Источник — Astera.