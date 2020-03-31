Назвали дату выхода дешевого iPhone

Блогер Джон Поссер в своем Twitter канале озвучил дату выхода нового смартфона от Apple.

По его данным руководство компании 30 марта провело собрание, на котором определило, когда будет представлен новый «бюджетный» аппарат.

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.

Напомним, пока даже точно неизвестно, как будет называться смартфон, который станет идейным преемником iPhone SE.

Предположительно, аппарат получит название iPhone SE2, но не исключено что смартфон будет называться iPhone 9.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что смартфон будет выглядеть как iPhone 8, но в нем установят современное «железо».