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24 марта : понедельник

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Названа дата премьеры Xiaomi Black Shark 3 с 16 ГБ оперативной памяти

24.02.2020 22:10

Китайская компания официально анонсировала скорую премьеру своего игрового смартфона, который должен стать первым в мире с 16 ГБ оперативной памяти.
Xiaomi Black Shark 3 с 16 ГБ оперативной памяти будет представлен в Китае 3 марта, а позднее состоится его презентация для рынка Европы.

Как ранее сообщалось, Black Shark 3 будет иметь поддержку работы в сетях пятого поколения, батарею на 5 000 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки, а основой для него станет топовый процессор Snapdragon 865.

Экран игрового смартфона будет иметь частоту обновления 120 Гц и разрешение QHD+. Данных о стоимости новинки пока нет.

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