Названа дата премьеры Xiaomi Black Shark 3 с 16 ГБ оперативной памяти

Китайская компания официально анонсировала скорую премьеру своего игрового смартфона, который должен стать первым в мире с 16 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi Black Shark 3 с 16 ГБ оперативной памяти будет представлен в Китае 3 марта, а позднее состоится его презентация для рынка Европы.

Как ранее сообщалось, Black Shark 3 будет иметь поддержку работы в сетях пятого поколения, батарею на 5 000 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки, а основой для него станет топовый процессор Snapdragon 865.

Экран игрового смартфона будет иметь частоту обновления 120 Гц и разрешение QHD+. Данных о стоимости новинки пока нет.