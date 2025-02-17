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Названа дата премьеры и некоторые характеристики складного Honor Magic V4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Oppo анонсировала запуск складного телефона Find N5, который будет представлен 20 февраля. Кроме Oppo, на рынке ожидаются новые модели от Honor, Vivo и Huawei.

Honor Magic V4, по информации блогера Fixed Focus Digital, может выйти в конце мая или начале июня. Технические характеристики устройства пока неизвестны, но ожидается, что оно будет тоньше текущей модели Magic V3, которая в сложенном состоянии имеет толщину 9,2 мм.

Magic V4, вероятно, будет оснащён чипом Snapdragon 8 Elite и аккумулятором на 6000 мАч. В то же время, Honor Magic V3 уже предлагает 7,92-дюймовый складной OLED-экран, мощный процессор и множество камер, включая 50-мегапиксельную основную.

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