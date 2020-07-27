Названа дата анонса нового смартфона Google Pixel 4a

Этот смартфон должен был дебютировать еще в весной этого года, однако анонс отложили из-за коронавируса.

Новую дату презентации в компании так и не называют, но исправить ситуацию решил авторитетный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).

По его информации, новый Google Pixel 4a будет представлен уже 3 августа. Вероятно, компания сама скоро анонсирует дебют новинки.

Смартфону приписывают 5,81-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED. Его разрешение составит 2340 х 1080 точек.

Также известно, что устройство будет оснащено аккумулятором на 3 080 мАч.

Фронтальная камера получит разрешение 8 Мп, а в основной камере будет один модуль разрешением 12 Мп. Предварительная стоимость Google Pixel 4a составит 400 долларов.