Назван ТОП-9 брендов смартфонов по степени удовлетворенности клиентов в 2022 году

Недавно Chnbrand, ведущее китайское агентство по оценке брендов и бренд–консалтингу, опубликовало Индекс удовлетворенности клиентов в Китае за 2022 год — рейтинг удовлетворенности мобильных телефонов.

Рейтинг удовлетворенности потребителей смартфонов 2022 года показывает девять лучших брендов смартфонов. Брендами смартфонов с наивысшим уровнем удовлетворенности клиентов оказались:

Apple

Huawei

Xiaomi

ОППО

Честь

iQOO

Redmi

Виво

Samsung

Apple, Huawei и Xiaomi входят в тройку брендов с самым высоким уровнем удовлетворенности клиентов (C-CSI). Баллы C-CSI для этих трех брендов составляют 86,2, 85,5 и 83,1 соответственно.

Сравнивая эту тройку лидеров с рейтингом 2021 года, существенных изменений нет. Однако, глядя на 4-9–е места в рейтинге, есть много изменений. OPPO сразу поднялся на 4 места, заняв четвертое место; Honor опустился на 1 место, заняв пятое место, в то время как iQOO и Redmi являются новичками в списке, заняв шестое и седьмое места соответственно. Vivo и Samsung опустились на 3 и 2 места соответственно, заняв восьмое и девятое места соответственно.

Оценка C-CSI оценивается на основе трех параметров, включая “лояльность клиентов”, “общую удовлетворенность” и “фактор удовлетворенности”.

В соревновании между Apple, Huawei и Xiaomi показатель лояльности клиентов Apple достигает 86,8. Это намного выше, чем у Huawei (81,0), однако в двух других аспектах Apple набрала 87,4 балла и 84,6 балла соответственно, что ниже, чем у Huawei — 88,0 балла и 85,3 балла. Итак, сравнивая Apple с Huawei, последняя уступает последней только в плане лояльности пользователей.

Лояльность пользователей Xiaomi, занявших третье место, еще хуже — 76,3 балла, а два других показателя составляют 86,6 балла и 83,9 балла соответственно. Из рейтинга мы видим, что общая удовлетворенность клиентов смартфонами Xiaomi высока.