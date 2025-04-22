Назван тайный жест Apple для быстрой отправки фотографий между устройствами

Apple поддерживает малоизвестный жест из трех пальцев, который позволяет быстро обмениваться фотографиями между устройствами, если AirDrop не работает или iCloud синхронизируется слишком медленно. Этот жест используется в рамках универсального буфера обмена, который обычно ассоциируется с копированием и вставкой текста, но также работает для изображений.

Чтобы использовать этот жест, убедитесь, что Wi-Fi и Bluetooth включены, устройства подключены к одной сети и вы вошли в одну учетную запись Apple. Также активируйте функцию Handoff на всех устройствах: на Mac в Системных настройках, а на iPhone/iPad в разделе Настройки.

Чтобы отправить фотографию, выполните на iPhone или iPad жест сведения трех пальцев на изображении. На Mac используйте сочетание клавиш Command+C. Переключитесь на другое устройство и разведите три пальца, чтобы вставить фотографию в нужное поле. На Mac можно использовать и Command+V. Если жест распознан, на экране появятся кнопки «Копировать» и «Вставить».