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Назван самый популярный среди россиян мессенджер

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Издание ТАСС опубликовало отчет аналитической компании MediaScope, который освещает аудиторию мессенджеров в России. Несмотря на популярность Telegram, его нельзя назвать «народным» сервисом по количеству активных пользователей.

Согласно аналитическим данным, WhatsApp* по-прежнему является лидером на российском рынке мессенджеров, с ежемесячной аудиторией в 80%.

Telegram немного уступает, охватывая 72% пользователей. Эти цифры были озвучены на Национальном рекламном форуме руководителем департамента по работе с клиентами Mediascope Ириной Суановой.

Статистика за октябрь показывает, что ежедневная посещаемость WhatsApp* составила 67%, в то время как у Telegram этот показатель равен 51%. На третьем месте по популярности находится Viber с охватом 26% и средней дневной посещаемостью в 14%.

Что касается Discord, то в октябре его использовали лишь 9% россиян, а 2% заходили на платформу ежедневно. В начале октября сервис был заблокирован Роскомнадзором за нарушения законодательства.

 

*** — WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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