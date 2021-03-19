Назван простой и действенный способ ускорить любой Android-смартфон

Эксперты рассказали о способе ускорения работы смартфона на основе операционной системы Android. С помощью этих рекомендаций можно улучшить плавность работы и скорость отклика.

Сделать это не сложно, и для этого нужно зайти в «Сведения о смартфоне» – «Сведения о ПО».

После этого семь раз нажмите на номер сборки. При выполнении этих действий, у Вас откроется меню разработчика.

Чтобы закончить ускорение своего гаджета, поставьте галочку напротив пункта «Запустить обработку графическим процессором».

Это позволит подключить к вычислительной мощности смартфона графический ускоритель.

С его помощью, процессор будет обрабатывать данные быстрее, например увеличится скорость открытия меню, а анимация элементов интерфейса станет плавнее.

При этом стоит отметить, что у этого способа есть только одна проблема – меньшая автономность устройства.