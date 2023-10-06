Назван наиболее эффективный способ защиты от спам-звонков

Россияне всё чаще сталкиваются с проблемой роста количества спам-звонков. С января 2023 года их прирост составил 35% по данным МегаФона.

Оператор предлагает для защиты абонентов использовать виртуальных помощников и системы распознавания номеров. Они позволяют идентифицировать и маркировать нежелательные вызовы на экране.

Например, при спам-звонке может отображаться название организации. Это помогает избежать ненужных разговоров.

Кроме того, такие системы могут даже отвечать автоматически, уточняя цель звонка и перенаправляя на повторный разговор.

Число пользователей у МегаФона выросло за год в 55 раз и достигло 8,2 млн. Клиенты чувствуют себя более защищёнными и имеют лучший контроль над коммуникациями.