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Назван наиболее эффективный способ защиты от спам-звонков

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Россияне всё чаще сталкиваются с проблемой роста количества спам-звонков. С января 2023 года их прирост составил 35% по данным МегаФона.

Оператор предлагает для защиты абонентов использовать виртуальных помощников и системы распознавания номеров. Они позволяют идентифицировать и маркировать нежелательные вызовы на экране.

Например, при спам-звонке может отображаться название организации. Это помогает избежать ненужных разговоров.

Кроме того, такие системы могут даже отвечать автоматически, уточняя цель звонка и перенаправляя на повторный разговор.

Число пользователей у МегаФона выросло за год в 55 раз и достигло 8,2 млн. Клиенты чувствуют себя более защищёнными и имеют лучший контроль над коммуникациями.

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