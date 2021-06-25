Назван график запуска OPPO Reno6 Pro 5G в Индии

OPPO представила серию OPPO Reno6 в Китае в конце мая. В линейку входят три устройства, а именно OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G и OPPO Reno6 Pro + 5G. Сообщается, что один из этих смартфонов будет запущен в Индии в ближайшие недели.

Согласно отчету смартфон OPPO Reno для Индии не за горами. Согласно источникам издания, китайский производитель мобильных телефонов должен запустить OPPO Reno6 Pro 5G в середине июля.

Предстоящий OPPO Reno6 Pro 5G станет преемником OPPO Reno5 Pro 5G, выпущенного ранее в этом году. Для тех, кто не знает, последний телефон дебютировал в Индии в январе. Таким образом, первое устройство попадает в регион ровно через полгода.

К сожалению, неизвестно, будет ли устройство, поступающее в Индию, совпадать с моделью, доступной в Китае. Это связано с тем, что китайские производители мобильных телефонов известны тем, что выпускают разные устройства с одинаковым брендом в зависимости от региона.

Если OPPO Reno6 Pro 5G для Индии идентичен тому, который был запущен в Китае, то мы можем ожидать таких функций, как 6,55-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей FHD + 90 Гц, SoC MediaTek Dimensity 1200, 64 МП (широкий) + 8 МП (сверхширокий) + установка с четырьмя камерами 2 МП (макро) + 2 МП (глубина), 32-мегапиксельная селфи-камера, ColorOS 11.3 на базе Android 11, аккумулятор на 4500 мАч и быстрая зарядка 65 Вт.

Источник — Astera.