Назван самый популярный смартфон 2019 года

Стало известно, какие смартфоны на мировом авторынке пользовались наибольшим спросом в прошлом году.

Как оказалось, iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире с 2019 году. Бестселлер мирового рынка разошелся тиражом в количестве 46,3 млн экземпляров.

На второй строчке располагается новый iPhone 11, реализованный в количестве 37,3 млн экземпляров.

На третьей строчке по объёмам продаж в мире оказался Samsung Galaxy A10 с результатом 20,3 млн штук, а в первую пятерку еще вошли Galaxy A50 и Galaxy A20 с показателями 24,2 и 19,2 млн проданных единиц.

Во второй пятерке лидеров оказался iPhone 11 Pro Max. Его показатель продаж составил 17,6 млн экземпляров. iPhone 8 стал седьмым, а его объёмы продаж составили 17,4 млн.

Следом за ним оказался Redmi Note 7 – 16,4 млн ед., а замыкают десятку iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy J2 Core. Первый был продан в количестве 15,5 млн штук.