Назван самый популярный смартфон 2019 года

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26 марта : среда

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Интервью

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Обзоры рынков

Назван самый популярный смартфон 2019 года

26.02.2020 22:29

Стало известно, какие смартфоны на мировом авторынке пользовались наибольшим спросом в прошлом году.
Как оказалось, iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире с 2019 году. Бестселлер мирового рынка разошелся тиражом в количестве 46,3 млн экземпляров.

На второй строчке располагается новый iPhone 11, реализованный в количестве 37,3 млн экземпляров.

На третьей строчке по объёмам продаж в мире оказался Samsung Galaxy A10 с результатом 20,3 млн штук, а в первую пятерку еще вошли Galaxy A50 и Galaxy A20 с показателями 24,2 и 19,2 млн проданных единиц.

Во второй пятерке лидеров оказался iPhone 11 Pro Max. Его показатель продаж составил 17,6 млн экземпляров. iPhone 8 стал седьмым, а его объёмы продаж составили 17,4 млн.

Следом за ним оказался Redmi Note 7 – 16,4 млн ед., а замыкают десятку iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy J2 Core. Первый был продан в количестве 15,5 млн штук.

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