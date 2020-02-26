Назвали лучший смартфон отменённой выставки MWC 2020

Несмотря на то, что выставка не состоялась по причине угрозы распространения коронавируса, организаторы не стали отменять ежегодную премию.

В результате был назван лучший смартфон отменённой выставки MWC 2020. Победителя объявили на сайте выставки и им оказался OnePlus 7T Prо.

Эту модель назвали самым технологичным, так как у него лучшая для своего класса скорость процессора, быстрая зарядка и лучшее программное обеспечение.

Смартфон OnePlus 7T Pro назвали универсальным устройством с доступным ценником.

Между тем OnePlus 7T Pro уже предлагается для заказа по цене 45 990 рублей, при этом в магазинах его ценник составит 50 000 рублей.