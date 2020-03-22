Назвали характеристики нового смартфона Honor Play 9A

Этот смартфон придет на смену модели Play 8A и будет представлен на рынке в трех цветах, среди которых синий, зеленый и черный.

Основные характеристики нового смартфона Honor Play 9A раскрыл в Сети инсайдер.

Итак, в модели будет реализован каплевидный вырез под фронтальную 8-мегапиксельную камеру, тогда как основная камера имеет оформление в стиле топового Honor View 30.

Экран смартфона получил диагональ 6,3 дюйма. Он выполнен по технологии IPS и имеет разрешение HD+.

Основой для новинки стал процессор MediaTek Helio P35, который дополнят 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

На задней панели Honor Play 9A будет располагаться сканер отпечатков пальцев и камера с модулями на 13 и 2 Мп.

Аккумулятор, как сообщается, будет иметь емкость 5 000 мАч. Что касается ОС, то это будет Android 10 с Magic UI 3.0.