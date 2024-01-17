NAVI-1 и NAVI-2 вошли в десятку лучших команд 2023 года по CS 2

По версии портала HLTV, два состава Natus Vincere заняли места в топ-10 рейтинга команд по CS 2 за 2023 год, показав выдающиеся результаты на международной арене.

Портал HLTV, специализирующийся на киберспортивных новостях и статистике по CS 2, опубликовал свой традиционный рейтинг команд за прошедший год. В нем учитываются результаты команд на международных турнирах, а также их индивидуальные показатели, такие как рейтинг, убийства, смерти, урон, раунды и т.д.

Статистика за год является важной составляющей для беттеров, поскольку на основе данных можно понять, насколько сильный состав команды, какие есть недостатки или преимущества у той или иной «тимы». Таким образом, вы можете использовать эту информацию на сайте БК Теннеси. Более того, у букмекера есть свое мобильное приложение. Скачать БК для ставок можно на сайте Бетонмобайл. На сайте есть раздел с промокодами, они дают вам возможность получить бонусы от букмекера. Вы можете найти промокод Теннеси кз на сегодня и забрать свой бонус.

В топ-10 рейтинга HLTV за 2023 год вошли два состава Natus Vincere: NAVI-1 и NAVI-2. Это уникальный случай в истории CS 2, когда одна организация имеет две команды в десятке лучших. Обычно команды из одной организации не могут участвовать в одних и тех же турнирах, чтобы избежать конфликта интересов, но в 2023 году Natus Vincere получила специальное разрешение от Valve, разработчика CS 2, на использование двух составов под своим брендом.

NAVI-1, возглавляемая Александром «s1mple» Костылевым, заняла второе место в рейтинге, уступив лишь французской команде Vitality, которая выиграла два мейджора в 2023 году: PGL Major Stockholm и IEM Katowice. NAVI-1 показала стабильно высокий уровень игры на всех турнирах, на которых принимала участие, и завоевала несколько титулов, в том числе Intel Grand Slam Season 4 и BLAST Premier Global Final 2023. Кроме того, NAVI-1 доминировала в региональных лигах и квалификациях, не давая шансов своим соперникам из СНГ. Александр «s1mple» Костылев был признан лучшим игроком 2023 года по версии HLTV, получив этот титул во второй раз подряд. Он также был награжден MVP на шести турнирах, включая оба мейджора.

NAVI-2, состоящая из молодых талантов, которые были отобраны на специальном проекте NAVI Academy, заняла девятое место в рейтинге. NAVI-2 стала сенсацией 2023 года, обыграв многих топовых соперников и доказав, что у них есть потенциал для дальнейшего роста. Особенно запомнился их выступление на мейджоре в Париже, где они дошли до полуфинала, уступив лишь будущим чемпионам Vitality. NAVI-2 также выиграла несколько нижних дивизионов лиг и квалификаций, а также заняла второе место на DreamHack Open November 2023, проиграв лишь Complexity. Самым ярким игроком NAVI-2 был Артем «m0NESY» Еременко, который в свои 17 лет показал впечатляющие навыки и статистику, заслужив титул лучшего молодого игрока 2023 года по версии HLTV.

Представители Natus Vincere выразили свою гордость и благодарность за достижения своих команд в 2023 году. Они также пообещали продолжать работать над улучшением своих результатов и радовать своих фанатов в 2024 году. Они отметили, что два состава NAVI не будут конкурировать друг с другом, а будут сотрудничать и обмениваться опытом, чтобы стать еще сильнее.