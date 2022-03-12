Наушники Xiaomi Buds 3 с активным шумоподавлением представила Xiaomi

Xiaomi представила не только новые смартфоны, но также и новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 3.

Цены на Xiaomi Buds 3 пока не озвучили, но было сказано, что скоро они поступят в продажу.

Беспроводные наушники получили активную систему шумоподавления, которая обеспечивает снижение внешних шумов до 40 дБ.

Для работы шумоподовления используется отдельный чип, сколько наушники могут проработать при активном шумоподовлении неизвестно.

Заявлено, что на одном заряде Xiaomi Buds 3 могут работать до 7 часов, футляр обеспечит еще дополнительных 25 часов работы.

Управлять наушниками можно будет через сенсоры, которые чувствительны к силе нажатия. На рынке Xiaomi Buds 3 будут предлагаться в черном и белом цветах.