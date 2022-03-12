Главная » Новости

Наушники Xiaomi Buds 3 с активным шумоподавлением представила Xiaomi

На чтение 1 мин Опубликовано

Xiaomi представила не только новые смартфоны, но также и новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 3.

Цены на Xiaomi Buds 3 пока не озвучили, но было сказано, что скоро они поступят в продажу.

Беспроводные наушники получили активную систему шумоподавления, которая обеспечивает снижение внешних шумов до 40 дБ.

Для работы шумоподовления используется отдельный чип, сколько наушники могут проработать при активном шумоподовлении неизвестно.

Заявлено, что на одном заряде Xiaomi Buds 3 могут работать до 7 часов, футляр обеспечит еще дополнительных 25 часов работы.

Управлять наушниками можно будет через сенсоры, которые чувствительны к силе нажатия. На рынке Xiaomi Buds 3 будут предлагаться в черном и белом цветах.

Наушники Xiaomi Buds 3 с активным шумоподавлением представила Xiaomi

Xiaomi Xiaomi Buds 3
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.