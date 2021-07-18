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Наушники Samsung Galaxy Buds 2 получили систему активного шумоподавления

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Новая информация была получена через официальное приложение Galaxy Wearable, где можно будет настроить Galaxy Buds2.
В сети раскрыли все главные особенности беспроводных наушников Galaxy Buds2. Напомним, их представят 11 августа одновременно с новыми раскладными смартфонами Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 и смарт-часами Galaxy Watch4.

Так, в Galaxy Buds2 будет реализовано активное шумоподавление, причем его можно будет активировать даже на один наушник, который будет выступать в качестве гарнитуры.

Также в Galaxy Buds2 через приложение можно настроить сенсорные области и запуск самых востребованных функций.

В Galaxy Wearable также был обнаружен еще один цвет беспроводных наушников. Так, помимо белого, черного, зеленого и фиолетового будет еще желтый.

Сейчас известно, что в Galaxy Buds2 установят аккумулятор на 61 мАч, а в футляре будет встроена батарея на 472 мАч.

Наушники Samsung Galaxy Buds 2 получили систему активного шумоподавления Наушники Samsung Galaxy Buds 2 получили систему активного шумоподавления Наушники Samsung Galaxy Buds 2 получили систему активного шумоподавления Наушники Samsung Galaxy Buds 2 получили систему активного шумоподавления Наушники Samsung Galaxy Buds 2 получили систему активного шумоподавления Наушники Samsung Galaxy Buds 2 получили систему активного шумоподавления Наушники Samsung Galaxy Buds 2 получили систему активного шумоподавления

Samsung Samsung Galaxy Buds 2
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