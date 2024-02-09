Наушники Redmi Buds 5 в Индии будут продаваться только через Amazon

Суббренд Xiaomi, Redmi, готовится представить новый смартфон и беспроводные наушники TWS в Индии. Запуск первого запланирован на 14 февраля, а беспроводные наушники будут анонсированы 12 февраля. Перед официальным запуском на следующей неделе Redmi подтвердила основные характеристики наушников Redmi Buds 5.

Наушники Redmi Buds 5 дебютировали в Китае в сентябре прошлого года. Они также были анонсированы на глобальных рынках в прошлом месяце. Индийская версия будет иметь те же характеристики. Подтверждено, что беспроводные наушники будут доступны для покупки на Amazon.

Согласно информации на специальной странице на официальном сайте Xiaomi и Amazon, Redmi Buds 5 имеют внутриканальный дизайн с выступом и силиконовыми насадками. Они будут предлагаться в черном и светло-синем цветах. Беспроводные наушники будут оснащены 12,4-мм драйверами из титана для мощного баса и звука. Предстоящее предложение будет иметь гибридный режим активного шумоподавления (ANC) с уровнем 46 дБ для устранения окружающего шума. Обещают, что они будут иметь технологию искусственного интеллекта с двумя микрофонами для улучшения голоса при разговорах.

Redmi Buds 5 смогут быть подключены к двум устройствам одновременно. Заявлено, что они обеспечивают до 38 часов автономной работы с помощью футляра.

Подробности, включая цену и доступность Redmi Buds 5, станут известны в понедельник. Ожидается, что беспроводные наушники будут конкурировать с OnePlus Buds 3, которые дебютировали в прошлом месяце.

Источник: gizmochina