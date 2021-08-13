Razer продолжает поднимать планку выше в разработке действительно беспроводных наушников. Его модель 2019 года впервые представила режим Bluetooth с низкой задержкой для игровых приложений и продолжает развивать более впечатляющие функции с новейшими наушниками Hammerhead TWS с активным шумоподавлением (ANC) и подсветкой RGB.

Последние наушники Hammerhead TWS предлагают достаточно приличную функцию активного шумоподавления. Razer заявляет, что устройство способно экранировать даже шум самолета над головой и некоторые другие звуки, которые могут повлиять на качество прослушивания. Используя аудио-приложение Razer, пользователь может настроить цвет и яркость Chroma RGB.

Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.2 и имеет время автономной работы 6,5 часов при полной зарядке и нормальном использовании. При включении ANC и RGB время автономной работы сокращается до 4 часов. Срок службы батареи увеличивается при подключении к зарядному устройству и обеспечивает до 32 часов развлечений и воспроизведения. Что касается функциональности аккумулятора, новые наушники Hammerhead TWS значительно превзошли своего предшественника с разницей в 19 часов для новой модели.

Новые наушники Razer Hammerhead TWS с RGB-подсветкой доступны на веб-сайте Razer за 130 долларов.

Источник — Astera.