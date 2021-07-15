В среду Oppo представила в Индии серию Reno6 5G с SoC Dimensity от MediaTek. На мероприятии Oppo также представила новый цвет наушников Oppo Enco X TWS. Наушники получили новый вариант синего цвета, который расширяет цветовую гамму и дает покупателям широкий выбор вариантов цвета на выбор.

Цветной вариант Oppo Enco X Blue стоит 9 990 фунтов стерлингов (~ 135 долларов США), что совпадает с другими цветовыми вариантами. Но в течение недели он будет продаваться по начальной цене 8 990 вон (~ 120 долларов). Теперь, когда представлен новый цвет, покупатели теперь могут выбирать из трех цветов: черного, белого и синего.

Oppo Enco X отличается премиальным дизайном, начиная с корпуса, имеющего овальную форму. Наушники имеют удлиненный стержень, как у Apple AirPods Pro. Они легкие — 4,8 грамма каждый, поддерживают звук Hi-Fi и используют 11-миллиметровый драйвер.

Enco X оснащен двухъядерным чипом, который обеспечивает снижение шума. Он имеет четыре режима — режим прозрачности, режим переключения шума, сильный режим и слабый режим. В зависимости от среды вы можете переключаться в разные режимы.

Наушники имеют степень защиты от воды и пыли IP54 и содержат батарею, которая, как утверждается, работает до 25 часов без подзарядки. Он имеет сенсорное управление для воспроизведения/приостановки музыки, ответа на звонки и переключения голосовых помощников.

Источник — Astera.