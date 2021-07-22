Пару месяцев назад, в мае этого года, OPPO представила в Китае свои новые настоящие беспроводные наушники — OPPO Enco Air. Теперь бренд подтвердил, что третий вариант цвета, Summer Jelly, будет доступен для покупки в Китае с 27 июля по цене 299 юаней, что составляет около 46 долларов. Цвет Summer Jelly имеет светло-зеленый оттенок.

Когда наушники были выпущены, OPPO анонсировала четыре цветовых варианта: черный, белый, зеленый и синий. Однако сейчас для покупки доступны только два из них — черный и белый. Компания еще не начала продавать вариант синего цвета.

Что касается наушников TWS , OPPO Enco Air имеет полу-вкладыши и оснащен 10-миллиметровыми динамическими драйверами. В каждом наушнике также есть два микрофона и трубка усилителя низких частот, обеспечивающая резкий звук.

Он также поставляется с игровым режимом, который предлагает низкую задержку 47 мс для лучшей синхронизации между аудио и видео. Подобно большинству других продуктов, этот также поддерживает сенсорное управление для таких действий, как воспроизведение или пауза музыки, а также ответ или завершение вызовов.

Наушники имеют степень защиты от воды IPX4 и совместимы с Android, а также iOS. Они подключаются к смартфону, как только открывается чехол для зарядки. Согласно OPPO, Enco Air может обеспечить до 24 часов воспроизведения с зарядным чехлом. Он также добавляет, что зарядный чехол обеспечивает до 8 часов воспроизведения после быстрой зарядки всего за 10 минут.

Источник — Astera.