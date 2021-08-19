Наушники OnePlus Buds Pro TWS теперь доступны для покупки в Европе

OnePlus Buds Pro, новейшие настоящие беспроводные наушники китайского производителя смартфонов, были выпущены в прошлом месяце вместе со смартфоном Nord 2. Наушники TWS представляют собой профессиональный вариант наушников OnePlus Buds, выпущенных в прошлом году.

После запуска настоящих беспроводных наушников в Китае несколько недель назад OnePlus теперь сделал их доступными для покупки в Великобритании и Европе. В Великобритании они стоят 139 фунтов стерлингов, а на европейском рынке — 149 евро. Наушники доступны в двух цветовых вариантах — глянцевом белом и матовом черном из официального магазина OnePlus.

С точки зрения дизайна OnePlus Buds Pro имеют форму, аналогичную Apple AirPods Pro, но, чтобы отличаться от продукта Apple, есть блестящая хромированная штанга. Наушники оснащены парой 11-миллиметровых динамических драйверов и поддерживают соединение Bluetooth 5.2.

Они поставляются с поддержкой интеллектуального адаптивного шумоподавления, которая автоматически регулирует степень шумоподавления в зависимости от окружающей среды пользователя. Также имеется поддержка аудиокодека высокой четкости с низкой задержкой (LHDC).

Для правильной работы с функцией активного шумоподавления есть установка с тремя микрофонами, которая, как утверждается, отфильтровывает шум до 40 дБ. Компания также добавила поддержку звука Dolby Atmos. Они поставляются с такими функциями, как OnePlus Fast Pair, а также OnePlus Audio ID, который позволяет пользователям настраивать звук в соответствии с их предпочтениями.

Что касается времени автономной работы, OnePlus Buds Pro предлагает до 38 часов автономной работы с зарядным чехлом. Однако без зарядного футляра и с включенным активным шумоподавлением время автономной работы сокращается до пяти часов и семи часов без ANC.

Зарядный чехол для наушников также поддерживает функцию Warp Charge и, как утверждается, обеспечивает до 10 часов воспроизведения всего за 10 минут зарядки. Кроме того, он также поддерживает беспроводную зарядку Qi.

Источник — Astera.