Наушники Micromax Air Funk 1 и 1 Pro TWS запущены в Индии

Micromax только что официально представила свой последний смартфон IN 2b в Индии. Помимо телефона, компания даже выпустила в регионе два новых аудиопродукта, а именно Air Funk 1 и Air Funk 1 Pro.

Индийский производитель смартфонов, вероятно, стремится закрепиться в этом сегменте с помощью недавно выпущенной серии настоящих беспроводных наушников Air Funk. Если говорить о варианте Pro, то в нем есть функция шумоподавления и чипсет Qualcomm под капотом.

Air Funk 1 Pro будет топовой моделью с набором микросхем Qualcomm QCC 3040 с CVC 8.0 (Clear Voice Capture) для шумоподавления и эхоподавления. Это позволит ему предлагать подавление до 25 дБ (ENC) для окружающего шума. ENC также будет включен для звонков. Он также поддерживает Bluetooth 5.2, 13-миллиметровые динамические драйверы и четыре микрофона. Компания обещает до 32 часов общего времени автономной работы, включая зарядный чехол. Он оснащен портом для зарядки USB Type C с ушным вкладышем и штоком.

Другие примечательные особенности включают защиту от воды и пыли IP44, сенсорное управление и управление музыкой. Прибыв в базовый вариант, Air Funk 1 также имеет ушную конструкцию, но без выноса. Он поддерживает Bluetooth 5.0 с динамическими драйверами 9 мм и стереозвук 3D. Что касается аккумулятора, наушники могут работать до 20 часов с зарядным чехлом. Подобно варианту Pro, он также поддерживает USB C, IP44 и сенсорное управление.

Источник — Astera.