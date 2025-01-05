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Наушники Komutr с чехлом MagSafe помогут не терять AirPods

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Artronic Designs представила наушники Komutr, которые удобно хранятся в чехле MagSafe, прикрепляемом к задней панели iPhone.

Наушники Komutr с чехлом MagSafe помогут не терять AirPods
Komutr Lifestyle

Это избавит пользователей от необходимости искать потерянные AirPods. Чехол также можно использовать как подставку для телефона.

Наушники оснащены 8-миллиметровыми драйверами и активным шумоподавлением, что позволяет блокировать внешний шум и улучшать качество звонков. Управлять воспроизведением музыки и звонками можно с помощью касаний на наушниках.

Наушники Komutr с чехлом MagSafe помогут не терять AirPods
Komutr Earbuds

Чехол Komutr имеет размер 0,47 дюйма и вмещает аккумулятор, который может зарядить наушники пять раз. Быстрая зарядка за 20 минут обеспечивает три часа работы. Наушники автоматически выключаются, когда их снимают.

Предварительный заказ на Komutr стартует 15 января 2025 года по цене 79 долларов, а поставки начнутся в марте.

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