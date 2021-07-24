Наушники Blackview AirBuds 5 TWS будут выпущены в следующем месяце

Blackview работает над тем, чтобы предоставить потребителям высококачественные наушники после успеха AirBuds 3. Blackview запускает в следующем месяце наушники AirBuds 5 TWS с некоторыми выдающимися функциями. Он будет оснащен ведущим в отрасли гибридным шумоподавлением, превосходным звуком и долговечным аккумулятором.

Новые гибридные наушники ANC станут первыми наушниками компании, предлагающими такую ​​функцию. Функция ANC наушников дополнительно разделена на три способа: прямая связь, обратная связь и гибридная. Микрофон с прямой связью и обратной связью внимательно слушает внешний и внутренний звук и улучшает звук, устраняя шум. Hybrid — это сочетание режимов с прямой связью и обратной связью, обеспечивающее глубокий звук без шума и знакомство с окружающей средой. Однако эти параметры можно переключать в зависимости от необходимости и использования.

Blackview дополнительно добавил инновационные способы снижения качества звука после снижения шума с помощью алгоритма компенсации качества. Это позволяет сохранить фактическое качество звука и улучшает общее впечатление.

Blackview AirBuds 5 Pro поставляется с 7-миллиметровым динамическим драйвером катушки и содержит композитную диафрагму из графена и полиуретана. Помимо качества звука, несколько микрофонов также улучшают качество разговора. Новый AurBuds 5 Pro с шумоподавлением и переработанными воздуховодами обеспечивает исключительное качество связи. Такие инновационные функции позволяют наушникам улавливать голос даже в многолюдном месте.

Новый Blackview AirBuds 5 Pro будет предлагать 20 часов воспроизведения с полностью заряженными наушниками и зарядным чехлом. Однако вы можете продлить время автономной работы AirBuds до 24 часов, отключив функцию ANC. Интересно, что 5-минутная зарядка обеспечивает 2-3 часа прослушивания.

Источник — Astera.