Наушники Apple AirPods 3 с новым дизайном показали до анонса

Наушники Apple AirPods 3 с новым дизайном показали до анонса17.04.2021 23:46
Уже скоро компания Apple проведет презентацию новых продуктов, о чем было объявлено официально.
При этом сам производитель не раскрывает информации о том, какие продукты будут представлены в рамках мероприятия.
Однако ожидается, что на нем покажут и новые Apple AirPods 3. За несколько дней до официально анонса, в сети появились живые фотографии наушников, которые, как оказалось, получат совершенно новый дизайн.
Например, в модели будет короче ножка, а верхняя их часть получилась более круглой. Изменился и кейс для наушников, который стал более компактным.
Уже известно, что в новых Apple AirPods 3 реализуют функцию активного шумоподавления, тогда как о других характеристиках ничего не сообщается.
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