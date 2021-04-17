Наушники Apple AirPods 3 с новым дизайном показали до анонса

Уже скоро компания Apple проведет презентацию новых продуктов, о чем было объявлено официально.

При этом сам производитель не раскрывает информации о том, какие продукты будут представлены в рамках мероприятия.

Однако ожидается, что на нем покажут и новые Apple AirPods 3. За несколько дней до официально анонса, в сети появились живые фотографии наушников, которые, как оказалось, получат совершенно новый дизайн.

Например, в модели будет короче ножка, а верхняя их часть получилась более круглой. Изменился и кейс для наушников, который стал более компактным.

Уже известно, что в новых Apple AirPods 3 реализуют функцию активного шумоподавления, тогда как о других характеристиках ничего не сообщается.