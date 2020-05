Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us: Part 2

На State of Play был показан игровой процесс The Last of Us: Part 2. Презентация эксклюзива был разделена на две части.

Первые 15 минут руководитель Naughty Dog Нил Дракманн рассказывал про особенности The Last of Us: Part 2, а оставшееся время посвятили игровому процессу.

The Last of Us: Part 2 стал самым большим среди тех, над которыми ранее работала компания Naughty Dog.

В нем добавили новые локации, по которым можно будет перемещаться вертикально. Элли в локациях сможет использовать веревку, прыгать через пропасть и ездить верхом.

Большая часть истории The Last of Us: Part 2 будет проходить в Сиэтле, а сам сюжет охватит несколько времен года.

Элли придется противостоять загадочным сектантам и другим группировкам. The Last of Us: Part 2, как и первая часть станет эксклюзивом PlayStation.

Игра станет доступна 19 июня, а 12 июня в сети появятся первые рецензий.